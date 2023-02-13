В Куйбышевском районе Самары планируется строительство новых высоток

Дома могут появиться на трех участках на ул. Белорусской Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре могут появиться новые высотные дома в Куйбышевском районе. Строительство запланировано сразу на трех участках. Информация отражена в постановлении мэрии.

В документации сообщается, что все участки расположены на улице Белорусской. Их площадь составляет 6 828, 605 и 122 квадратных метра. Отмечается, что количество парковок при этом будет ограниченным – 0,3 машиноместа на квартиру.

Сейчас заявка проходит общественные обсуждения, которые продлятся с 11 февраля по 4 марта 2023 года. Ознакомиться с проектом можно в здании департамента градостроительства на улице Галактионовской, 132. Она будет работать с 18 по 25 февраля включительно.

Напомним, под строительство высоток также могут отдать три участка в историческом центре Самары. Этот проект тоже вынесен на обсуждения.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.