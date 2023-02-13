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НовостиОбщество13 февраля 2023 6:25

В Куйбышевском районе Самары планируется строительство новых высоток

Количество парковок при этом будет минимальным
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Дома могут появиться на трех участках на ул. Белорусской

Дома могут появиться на трех участках на ул. Белорусской

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре могут появиться новые высотные дома в Куйбышевском районе. Строительство запланировано сразу на трех участках. Информация отражена в постановлении мэрии.

В документации сообщается, что все участки расположены на улице Белорусской. Их площадь составляет 6 828, 605 и 122 квадратных метра. Отмечается, что количество парковок при этом будет ограниченным – 0,3 машиноместа на квартиру.

Сейчас заявка проходит общественные обсуждения, которые продлятся с 11 февраля по 4 марта 2023 года. Ознакомиться с проектом можно в здании департамента градостроительства на улице Галактионовской, 132. Она будет работать с 18 по 25 февраля включительно.

Напомним, под строительство высоток также могут отдать три участка в историческом центре Самары. Этот проект тоже вынесен на обсуждения.

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