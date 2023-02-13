Евгений Гейдешман покинул пост руководителя дорожной больницы в Самаре

Врач вновь ведет прием пациентов в качестве травматолога-ортопеда / Фото: dkb63.ru

В самарской клинической больнице «РЖД-Медицина» произошли кадровые перестановки. В конце января 2023 года пост руководителя учреждения покинул Евгений Гейдешман.

Напомним, Евгений Гейдешман — травматолог-ортопед с более чем 20-летним стажем. Он занял пост главного врача дорожной больницы в декабре 2021-го. В октябре прошлого года его перевели на позицию директора. Однако в новой должности специалист проработал около четырех месяцев.

По словам самого Евгения Гейдешмана, у него истек срок трудового договора, почему его не продлили — неизвестно. Как пишет OBOZ.INFO, врач продолжит работать в медучреждении — он вновь ведет прием в хирургическом стационаре в качестве травматолога-ортопеда.

Временную замену уже подыскали. Пока обязанности директора дорожной больницы исполняет Наталья Навасардян. Она является заместителем руководителя по хирургической помощи и пластическим хирургом.

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