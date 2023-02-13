Грузовой и два легковых автомобиля столкнулись на трассе М-5 в Самарской области

По предварительным данным, водитель Lada Largus выехал на встречную полосу
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
Полицейские устанавливают обстоятельства массового ДТП, которое произошло на трассе М-5 «Урал» в Сергиевском районе. Там столкнулись сразу три автомобиля, в том числе грузовой. Информацию сообщили в областном ГУ МВД.
Авария случилась в воскресенье, 12 февраля 2023 года, в 9:00. 26-летняя девушка-водитель Lada Largus ехала со стороны Уфы в сторону Самары. На 1101 км она выехала на встречку, где столкнулась с автомобилем «МАЗ», за рулем которого был 37-летний мужчина.
После столкновения Largus не остановился – он поехал дальше и врезался в Volvo под управлением 67-летнего мужчины. В результате аварии пострадал один человек.
– 62-летняя пассажирка автомашины «Volvo» была госпитализирована, – информируют в областном ГУ МВД.
Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.
Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.
Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.