Грузовой и два легковых автомобиля столкнулись на трассе М-5 в Самарской области

По предварительным данным, водитель Lada Largus выехал на встречную полосу Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Полицейские устанавливают обстоятельства массового ДТП, которое произошло на трассе М-5 «Урал» в Сергиевском районе. Там столкнулись сразу три автомобиля, в том числе грузовой. Информацию сообщили в областном ГУ МВД.

Авария случилась в воскресенье, 12 февраля 2023 года, в 9:00. 26-летняя девушка-водитель Lada Largus ехала со стороны Уфы в сторону Самары. На 1101 км она выехала на встречку, где столкнулась с автомобилем «МАЗ», за рулем которого был 37-летний мужчина.

После столкновения Largus не остановился – он поехал дальше и врезался в Volvo под управлением 67-летнего мужчины. В результате аварии пострадал один человек.

– 62-летняя пассажирка автомашины «Volvo» была госпитализирована, – информируют в областном ГУ МВД.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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