Два человека пострадали при столкновении Kia Rio и «Гранты» в Самаре

Согласно материалам ГИБДД, «Гранта» не уступила дорогу иномарке Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Ночью в воскресенье, 12 февраля 2023 года, в Самаре произошло ДТП с участием двух автомобилей. В Красноглинском районе столкнулись и иномарка и отечественная легковушка, пострадали двое человек.

Как сообщает ГУ МВД по Самарской области, все случилось в 23:30 на Красноглинском шоссе. 23-летний водитель «Лада Гранта» ехал со стороны ул. Сергея Лазо в направлении ул. 2 квартала поселка Мехзавод. Напротив дома №20 по 15 кварталу он начал поворачивать налево, но не уступил дорогу Kia Rio, за рулем которого был 47-летний мужчина.

В результате аварии пострадали двое человек – пассажирки «Гранты» 35 и 20 лет. Их доставили в больницу. Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.

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