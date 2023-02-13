Названы самые распространенные инфекции, передающиеся половым путем, в Самаре

Некоторые венерические инфекции самарцы стали подхватывать реже Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре назвали самые распространенные инфекции, которые передаются половым путем. В топ-3 вошли сифилис, гонококковая инфекция (гонорея) и ВИЧ. Это следует из отчета Самарастата за декабрь 2022 года.

По данным специалистов, в конце прошлого года сифилис подхватили 29 человек. Это меньше, чем в декабре 2021-го — 33. Гонорею диагностировали 10 пациентам. Годом ранее это число было больше — 13. А вот ВИЧ-инфекцию, наоборот, стали выявлять чаще. В декабре 2022 года зафиксировали 151 больного с таким диагнозом. Это на пять человек больше, чем в конце 2021-го.

Что касается острого гепатита А и В, которые тоже могут передаваться половым путем, то ситуация с ними следующая. Острый гепатит А в декабре 2022 года выявили у 8 жителей Самарской области (в 2021-м — 11), а острый гепатит В — у одного (годом ранее — ни одного случая).

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