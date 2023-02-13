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НовостиОбщество13 февраля 2023 7:16

Сотрудники ГИБДД поймали 50 пьяных водителей в Самарской области 10-12 февраля 2023 года

Нарушителей привлекли к ответственности
Анастасия ФИЛАТОВА
За три дня рейдов сотрудники ГИБДД выявили на дорогах региона более двух тысяч нарушений ПДД

За три дня рейдов сотрудники ГИБДД выявили на дорогах региона более двух тысяч нарушений ПДД

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Госавтоинспекция подвела итоги рейдов, которые прошли в Самарской области с 10 по 12 февраля 2023 года. За минувшие три дня полицейские выявили на дорогах региона более двух тысяч нарушений ПДД.

— Сотрудники полиции в ходе рейдовых мероприятий выявили 50 нетрезвых водителей и 28 автомобилистов без водительских удостоверений, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Также правоохранители привлекли к ответственности 184 любителя излишней тонировки. Еще 38 водителей нарушили правила перевозки детей, а 246 — проигнорировали ремни безопасности. Кроме того, 46 автомобилистов не пропустили пешеходов, а те, в свою очередь, допустили 109 нарушений.

Сотрудники ГИБДД призывают жителей Самарской области быть бдительнее и осторожнее на дорогах, а также всегда соблюдать ПДД. Рейды по выявлению нарушителей будут продолжены.

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