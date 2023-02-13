Сотрудники ГИБДД поймали 50 пьяных водителей в Самарской области 10-12 февраля 2023 года

За три дня рейдов сотрудники ГИБДД выявили на дорогах региона более двух тысяч нарушений ПДД Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Госавтоинспекция подвела итоги рейдов, которые прошли в Самарской области с 10 по 12 февраля 2023 года. За минувшие три дня полицейские выявили на дорогах региона более двух тысяч нарушений ПДД.

— Сотрудники полиции в ходе рейдовых мероприятий выявили 50 нетрезвых водителей и 28 автомобилистов без водительских удостоверений, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Также правоохранители привлекли к ответственности 184 любителя излишней тонировки. Еще 38 водителей нарушили правила перевозки детей, а 246 — проигнорировали ремни безопасности. Кроме того, 46 автомобилистов не пропустили пешеходов, а те, в свою очередь, допустили 109 нарушений.

Сотрудники ГИБДД призывают жителей Самарской области быть бдительнее и осторожнее на дорогах, а также всегда соблюдать ПДД. Рейды по выявлению нарушителей будут продолжены.

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