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НовостиПроисшествия13 февраля 2023 7:23

Мошенники оформили на жителя Самары два кредита при помощи мобильного приложения

Мужчина, сам того не понимая, установил на телефон приложение удаленного доступа
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Ущерб превысил 200 тысяч рублей

Ущерб превысил 200 тысяч рублей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре активно распространяется новый вид мошенничества. Мошенники предлагают жителям установить приложение, а после при его помощи оформляют на них кредиты. Информацию сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Недавно жертвой злоумышленников стал 61-летний электромеханик. Самарцу позвонил якобы сотрудник банка и предложил установить на смартфон приложение. Это, по словам незнакомца, позволило бы сохранить сбережения. Мужчина согласился.

А позднее выяснилось, что самарец установил на телефон приложение удаленного доступа. С его помощью мошенники оформили на пострадавшего два кредита. Общая сумма ущерба составила 211 тысяч рублей.

Пострадавший обратился с заявлением в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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