Мошенники оформили на жителя Самары два кредита при помощи мобильного приложения

Ущерб превысил 200 тысяч рублей
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самаре активно распространяется новый вид мошенничества. Мошенники предлагают жителям установить приложение, а после при его помощи оформляют на них кредиты. Информацию сообщили в ГУ МВД по Самарской области.
Недавно жертвой злоумышленников стал 61-летний электромеханик. Самарцу позвонил якобы сотрудник банка и предложил установить на смартфон приложение. Это, по словам незнакомца, позволило бы сохранить сбережения. Мужчина согласился.
А позднее выяснилось, что самарец установил на телефон приложение удаленного доступа. С его помощью мошенники оформили на пострадавшего два кредита. Общая сумма ущерба составила 211 тысяч рублей.
Пострадавший обратился с заявлением в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.
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