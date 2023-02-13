Мошенники оформили на жителя Самары два кредита при помощи мобильного приложения

Ущерб превысил 200 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре активно распространяется новый вид мошенничества. Мошенники предлагают жителям установить приложение, а после при его помощи оформляют на них кредиты. Информацию сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Недавно жертвой злоумышленников стал 61-летний электромеханик. Самарцу позвонил якобы сотрудник банка и предложил установить на смартфон приложение. Это, по словам незнакомца, позволило бы сохранить сбережения. Мужчина согласился.

А позднее выяснилось, что самарец установил на телефон приложение удаленного доступа. С его помощью мошенники оформили на пострадавшего два кредита. Общая сумма ущерба составила 211 тысяч рублей.

Пострадавший обратился с заявлением в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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