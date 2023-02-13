Авианаправление Санкт-Петербург – Самара подешевело зимой 2023 года

Сейчас билеты на самолет туда и обратно обойдутся в 8,4 тыс. рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Текущей зимой снизились цены на авиабилеты по направлению Санкт-Петербург – Самара. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса путешествий Туту.ру.

– Средние чеки за перелет по данному направлению подешевели на 17%, – уточнили в пресс-службе сервиса.

Так, зимой 2021-2022 годов перелет из Санкт-Петербурга в Самару и обратно обходился в 10 121 рубль. Сейчас пассажирам придется заплатить всего 8 445 рублей.

Помимо Самары и Санкт-Петербурга, снижение цен также отметилось в направлениях Нарьян-Мар – Архангельск, Хабаровск – Владивосток, Минеральные воды – Махачкала, Хабаровск — Николаевск-на-Амуре, Нижнекамск — Нижневартовск. Цены на билеты по указанным маршрутам снизились на 29-35%.

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