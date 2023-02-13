Кабинеты бесплатной стерилизации животных планируют открыть в Самаре

Цель создания кабинетов стерилизации - снижение численности бездомных животных Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре придумали новый способ снижения численности бездомных собак. В каждом районе города планируется открыть кабинеты бесплатной стерилизации. Информация об этом прозвучала в ходе круглого стола в гордуме.

— Ветеринарный центр намерен за счет собственных ресурсов открыть в каждом районе Самары кабинеты бесплатной стерилизации животных. Ими смогут воспользоваться социально незащищенные граждане, — сообщили представители организации «ФлагманВет».

Напомним, в Самаре реализуют программу «Отлов — Стерилизация — Вакцинация — Возврат» (ОСВВ). За три года через нее прошли 9 тысяч животных. В 2022-м в областной столице поймали 4 217 особей. Этим занимается компания «Добрые люди», которую прошлой весной возглавила основатель ветеринарного центра «ФлагманВет» Инна Тарасенко. План на 2023-й — отлов еще 4 053 собак.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал