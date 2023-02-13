Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия13 февраля 2023 8:42

Житель Тольятти воровал шоколадки и сыры в магазинах Самары

Мужчина ограбил несколько торговых точек, ущерб составил 40 тысяч рублей
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Действия злоумышленника попали на камеру видеонаблюдения

Действия злоумышленника попали на камеру видеонаблюдения

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре будут судить любителя шоколада и сыров. Мужчина выносил продукты из нескольких магазинов, ущерб составил 40 тысяч рублей. Подробности сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

В ноябре 2022 года мужчина посетил торговую точку на проспекте Кирова. Оттуда он украл 20 плиток шоколада. Работники магазина пытались его поймать, но тщетно. После этого в течение нескольких дней злоумышленник похищал шоколад и сыры из магазинов на территории Ставропольского района Самарской области. Продукты он продавал прохожим.

Оперативники выяснили, что к кражам может быть причастен ранее судимый житель Тольятти. После задержания он во всем сознался. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статьям 161 УК РФ «Грабеж» и 158 УК РФ «Кража». В ближайшее время он предстанет перед судом.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.