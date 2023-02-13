Житель Тольятти воровал шоколадки и сыры в магазинах Самары

Действия злоумышленника попали на камеру видеонаблюдения Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре будут судить любителя шоколада и сыров. Мужчина выносил продукты из нескольких магазинов, ущерб составил 40 тысяч рублей. Подробности сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

В ноябре 2022 года мужчина посетил торговую точку на проспекте Кирова. Оттуда он украл 20 плиток шоколада. Работники магазина пытались его поймать, но тщетно. После этого в течение нескольких дней злоумышленник похищал шоколад и сыры из магазинов на территории Ставропольского района Самарской области. Продукты он продавал прохожим.

Оперативники выяснили, что к кражам может быть причастен ранее судимый житель Тольятти. После задержания он во всем сознался. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статьям 161 УК РФ «Грабеж» и 158 УК РФ «Кража». В ближайшее время он предстанет перед судом.

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