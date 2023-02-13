Самарских волонтеров, которые отправятся в зону СВО, научат оказанию экстренной медпомощи

Первое занятие для волонтеров провели специалисты городской больницы № 10 / Фото: Единая Россия

В Самаре волонтеров, которые планируют отправиться в зону СВО, научат оказанию экстренной медицинской помощи. Для них по поручению губернатора Дмитрия Азарова проведут специальный обучающий практикум.

Уже состоялось первое занятие, на котором присутствовали 35 добровольцев и активистов МГЕР. Оно прошло на базе реготделения «Единой России». Образовательный мастер-класс для волонтеров провели главный врач горбольницы № 10 Дмитрий Лисица и военный врач, заведующий травмпунктом учреждения Никита Дустов.

Они показали, как нужно оказывать элементарную помощь при травмах до прибытия медиков, рассказали о способах остановки кровотечения, о диагностике состояния пострадавшего и о правилах проведения сердечно-легочной реанимации. В рамках обучающего практикума планируется провести еще семь подобных занятий.

Отметим, самый большой региональный отряд волонтеров отправится на Донбасс в ближайшее время. В его состав войдут более 30 добровольцев из Самарской области. Обучить их оказанию первой помощи предложила волонтер «Единой России», студентка медколледжа Дарья Пискеева. Глава региона эту идею поддержал и поручил организовать необходимые занятия.

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