Защитник ХК «Динамо-Алтай» лишился почки после матча с ЦСК ВВС в Самаре

Хоккеиста прооперировали в больнице имени Пирогова в Самаре / Фото: ХК "Динамо-Алтай"

В субботу, 11 февраля 2023 года, в Самаре прошел матч ВХЛ между местным ХК ЦСК ВВС и «Динамо-Алтай». Встреча не обошлась без происшествий. Игрок барнаульской команды — 23-летний Егор Стронов — получил серьезную травму и в итоге лишился почки.

— Во время матча с ЦСК ВВС наш защитник Егор Стронов получил травму после столкновения с соперником. Его госпитализировали в больницу № 1 имени Н.И. Пирогова в Самаре. Обследование выявило повреждение левой почки, — сообщили в пресс-службе клуба «Динамо-Алтай».

Хоккеисту сделали операцию. К сожалению, врачам не удалось спасти орган. Почку пришлось удалить. В настоящее время Егор Стронов находится в стабильно тяжелом состоянии. Представители барнаульской команды отметили, что в медицинских препаратах молодой человек пока не нуждается.

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