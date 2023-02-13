Прокуратура проверит видео из школы Тольятти, на котором учитель «накормил» ученика бумагой

Жители сообщали, что инцидент произошел в школе №62 Фото: скриншот видео

Прокуратура Самарской области начала проверку по факту видео, снятого в школе №62 в Тольятти. Видеозаписью в конце прошлой недели поделились местные жители. Они сообщили, что один из учителей якобы заставлял ученика есть бумагу.

– Отношения к ученикам ужасное. Например, на данном видео отчетливо видно, как учитель насильно заставил учеников есть бумагу, – поделились тольяттинцы.

Сейчас в ситуацию вмешалась прокуратура. Представители надзорного ведомства проведут проверку по факту нарушения прав учащихся.

– По результатам проверки будет решен вопрос о мерах прокурорского реагирования, дана оценка действиям должностных лиц, – сообщили в прокуратуре Самарской области.

Ранее стало известно, что в ситуации также разберется департамент образования Тольятти.

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