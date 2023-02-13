Самарская область вошла в топ-10 регионов по качеству жизни населения в 2022 году

Самарская область держится в десятке лидеров второй год подряд Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарская область попала в десятку регионов России по качеству жизни населения в 2022 году. Рейтинг, составленный на основе анализа 67 показателей, опубликовало «РИА Новости».

Рейтинговый балл Самарской области в 2022 году составил 63,1. Она заняла десятую строчку. Годом ранее регион находился на девятом месте, но его сводный балл был ниже — 60,7. Вместе с губернией в десятку лучших вошли Татарстан, Краснодарский край, Ханты-Мансийский автономный округ и Белгородская, Ленинградская, Калининградская области. Возглавляют рейтинг Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Их сводный балл превышает 75.

Отметим, рейтинг строился на основе 67 показателей, которые объединили в 11 групп. Среди них: уровень доходов населения, занятость и рынок труда, жилищные условия, демографическая ситуация, здоровье, уровень образования, климатические условия, уровень экономического развития и т. д.

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