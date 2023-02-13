Представители ООН и Москальковой проверили проживание переселенцев в Самарской области

Проверяющие посетили пункты временного содержания в нескольких городах. Фото: t.me/ombudsman63

Представители управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в России и Уполномоченного по правам человека посетили Самарскую область с рабочим визитом. Они проверили, как проживают переселенцы ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей на территории губернии. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова.

Делегация провела в регионе три дня, в течение которых посетила пункты временного содержания в нескольких городах. В их числе – ПВР в «Старт» в Самаре, «Ели» в Новокуйбышевске, центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Единство» в Тольятти.

– Представители делегации ознакомились с бытовыми условиями, пообщались со многими проживающими. Замечаний к размещению граждан, социальному обслуживанию не возникло, – рассказала Ольга Гальцова.

Омбудсмен также подчеркнула, что сейчас в Самарской области разрабатываются программы для людей, которые планируют здесь остаться. Она выразила уверенность, что «прибывшие на территорию Самарской области не разочаруются».

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