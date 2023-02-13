Новый вид мошенничества с визами появился в России

Мошенники перепродают бронь по завышенной цене Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В России появился новый вид мошенничества — визовый. Для обмана людей аферисты используют автоматических ботов, пишет ФАН.

Трудности с получением виз в государства Европейского Союза россияне начали испытывать после начала спецоперации. Если поначалу это было связано с ограничениями со стороны западных государств, то теперь ситуацию осложняют мошенники.

Аферисты создают ботов и используют их для оформления броней на сайтах визовых агентств. Они действуют настолько быстро, что люди не успевают оформить заявку на бронь. С такой проблемой россияне столкнулись при попытке подать документы на визу во Францию, Италию, Испанию. Все это мошенники делают для того, чтобы в дальнейшем перепродать свободные слоты по завышенной цене.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал