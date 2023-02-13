Поезд сбил насмерть мужчину у ж/д станции Безымянка в Самаре 13 февраля 2023

Следователи проводят проверку по факту происшествия / Фото: Центральное МСУТ СК России

Утром в понедельник, 13 февраля 2023 года, на железной дороге в Самаре произошло ЧП. В районе станции Безымянка под поезд попал мужчина. К сожалению, он погиб .

— По предварительным данным, мужчина шел вдоль железнодорожных путей. Он не успел покинуть опасную зону и был смертельно травмирован поездом, — сообщили в пресс-службе Центрального МСУ на транспорте СК России.

В настоящее время правоохранители разбираются во всех обстоятельствах произошедшего. Проводится проверка. По ее итогам будет принято соответствующее процессуальное решение.

Жителей региона в очередной раз призывают соблюдать правила безопасности вблизи железной дороги. Одни из самых частых причин ЧП там — пересечение путей в неположенном месте, использование гаджетов, желание сделать экстремальное селфи, а также игры и хулиганство на ж/д объектах.

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