Стала известна толщина льда на Волге в Самарской области 12 февраля 2023 года

В Тольятти толщина льда стабильно держится 38-40 см на левом берегу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Спасатели вновь представили результаты замеров толщины льда на реке Волга по состоянию на 12 февраля 2023 года. Об этом сообщили в поисково-спасательной службе Самарской области.

Так, на улице Первомайской толщина льда на протяжении 300 метров левого берега сейчас составляет 40-50 см, а на 400-500 метрах – 30-35 см. При этом 9 февраля она была 40-45 см. На Поляне Фрунзе показатели начинаются с 22 см и заканчиваются 32 см, а три дня назад они достигали 25-30 см.

На Красной Глинке лед образовался до 27-32 см на левом берегу и 26 в фарватере, а был равен 19-36 см. В Тольятти толщина льда стабильно держится 38-40 см на левом берегу, и 35 – в фарватере.

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