Новое техническое оборудование появится в музеях и театрах Самары

Обновление ждет сразу несколько культурных объектов

Культурные учреждения Самары получат новое техническое оборудование. Его приобретут в рамках нацпроекта «Культура». Об этом сообщили в городской администрации.

В частности, власти планируют улучшить техническое оснащение музея им. Рязанова и литературно-мемориального музея им. Горького. В театрах «Самарская площадь» и «Камерная сцена» появится новое световое и звуковое оборудование. Кроме того, в планах – завершение подготовки проекта реконструкции кинотеатра «Юность» на ул. Ново-Вокзальной. В дальнейшем там планируют разместить детскую школу искусств.

Напомним, в текущем году власти также намерены приступить к реновации здания бывшего кинотеатра «Россия» на ул. Чернореченской. После завершения работ в нем откроется театр для детей и молодежи «Мастерская».

А у музея «Самара Космическая» на проспекте Ленина появится планетарий. Вся документация уже разработана в полном объеме, получено положительное заключение экспертизы.

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