В Самарской области почти в два раза выросло число пациентов с COVID-19

Многих жителей госпитализируют в больницы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Медицинские службы Самарской области усилят работу в связи с ростом вирусных заболеваний. Такую задачу перед главными врачами поставил министр здравоохранения региона Армен Бенян. Решение было принято из-за увеличения числа пациентов с вирусными инфекциями, в том числе с ОРВИ и COVID-19. За последние недели количество заболевших выросло почти в два раза.

По данным регионального Минздрава, сегодня 4,5 тысячи жителей лечатся от коронавируса амбулаторно, еще 435 человек проходят лечение в 7 госпиталях. И число госпитализаций растет: ежедневно в стационары поступают порядка 50 новых пациентов с COVID-19. В основном это жители в возрасте, либо граждане, страдающие хроническими заболеваниями.

– Мы видим, что у пациентов старшего возраста пока не снижается процент осложнений и даже неблагоприятных исходов. Около 6 % из всех госпитализированных находятся в реанимациях под наблюдениям врачей, – отметил глава областного Минздрава.

Власти рекомендуют жителям региона не пренебрегать вакцинацией и ревакцинацией. Тем более, что возможности есть: в Самарской области работает 200 прививочных пунктов, а запас вакцины «Спутник V» составляет около 50 тысяч доз.

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