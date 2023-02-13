Памятник Феликсу Дзержинскому взяли под охрану в Самаре

Революционер изображен в накинутой на правое плечо шинели. Фото: Яндекс.Карты

В Самаре утвердили предмет охраны объекта культурного наследия «Памятник Дзержинскому Феликсу Эдмундовичу». Соответствующий приказ опубликовали на сайте правительства Самарской области 9 февраля.

Памятник, который взяли под охрану, расположен на площади Дзержинского. Революционер изображен в накинутой на правое плечо шинели с поднятым воротником. Теперь в течение недели управление госохраны объектов культурного наследия региона должно будет внести необходимую информацию в учетную документацию.

В документе указано, что в предмет охраны также вошли: парадный лестничный подъем в сквере на площади, площадка из красных гранитных плит, постамент из девяти чугунных и пустотелых блока и бюст, покрытый черным лаком.

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