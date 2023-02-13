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НовостиОбщество13 февраля 2023 11:02

Жители Самарской области стали чаще болеть педикулезом

В декабре 2022 года в регионе выявили 52 случая
Анастасия ФИЛАТОВА
Самарцы стали чаще сталкиваться со вшами

Самарцы стали чаще сталкиваться со вшами

Фото: Евгения ГУСЕВА

Жители Самарской области стали чаще болеть педикулезом (в переводе с латинского — вшивость). Это паразитарное заболевание кожи и волос. Об этом говорится в отчете Самарастата за декабрь 2022 года.

— По данным регуправления Роспотребнадзора, в декабре 2022 года в Самарской области было выявлено 52 случая педикулеза. Это в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период 2021 года. Тогда было зафиксировано 25 случаев, — говорится в документе.

Напомним, существует головная, платяная и лобковая вошь. Первые две передаются от человека к человеку, третья, как правило, половым путем или через постельное белье и одежду. От момента заражения до первых признаков болезни может пройти несколько недель. Среди основных симптомов педикулеза: кожный зуд, мелкие серовато-голубоватые пятна на коже, расчесы.

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