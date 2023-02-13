В Самарской области в 2023 году увеличат зарплату сотрудникам детских садов и школ

Зарплата работников дошкольного образования вырастет на 10% Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Работники детских садов и школ Самарской области начнут зарабатывать больше. В текущем году им увеличат зарплату. Такое решение в понедельник, 13 февраля 2023 года, принял губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Об этом сообщили в региональном правительстве.

– Зарплата работников дошкольного образования вырастет на 10%. Заработная плата у педагогов школ увеличится на 3,6%. Выплаты будут произведены за период с начала года, – информируют областные власти.

На эти цели планируется направить более 1,082 млрд рублей. Необходимые средства предусмотрены в бюджете региона. В дальнейшем будет поднят вопрос о повышении зарплат педагогам других категорий. К этой теме правительство губернии будет возвращаться во втором и третьем квартале 2023 года. Дмитрий Азаров отметил, что вопрос повышения оплаты труда работникам образовательных учреждений находится в фокусе постоянного внимания.

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