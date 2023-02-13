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НовостиОбщество13 февраля 2023 11:19

В Самарской области судебные приставы убедили больного туберкулезом отправится на лечение

Очередную плановую госпитализацию 42-летний мужчина пропустил
Ирина СИНЕГУБОВА
В случае игнорирования решения суда мужчине грозила бы административная ответственность.

В случае игнорирования решения суда мужчине грозила бы административная ответственность.

Фото: ГУ ФССП по Самарской области

В Самарской области больной с открытой формой туберкулеза лег на лечение в стационар только после вмешательства судебного пристава Приволжского района.

— Житель региона периодически проходил лечение в противотуберкулезном диспансере. Однако очередную плановую госпитализацию 42-летний мужчина пропустил, — рассказали в пресс-службе ГУ ФССП по Самарской области.

Это послужило причиной для принудительной госпитализации в стационар. В отделении судебных приставов возбудили соответствующее исполнительное производство. Мужчину предупредили, что в случае игнорирования решения суда ему будет грозить административная ответственность.

Сотрудница побеседовала с жителем региона и убедила его обратиться к фтизиатру. После осмотра у врача больного госпитализировали.

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