Yota дарит 14 февраля безлимитный доступ к сервисам для знакомств

В День влюбленных особенно хочется найти вторую половинку. Фото: Мегафон.

С 13 по 15 февраля абоненты Yota смогут знакомиться, не думая о потраченных гигабайтах в пакете, в самых популярных сервисах: Tinder, LovePlanet, «ДругВокруг», «Знакомства@Mail.Ru» и «Мамба».

Активность россиян в дейтинговых сервисах постоянно растет. Чаще всего абоненты находят время для онлайн-знакомств в будни — в выходные количество пользователей сокращается в среднем на 12%. Максимальная активность в течение года наблюдается в июле и августе, а также в ноябре и декабре.

Традиционный пик трафика приходится также на начало февраля. В прошлом году 14 февраля количество пользователей сервисов для знакомств увеличилось почти в полтора раза по сравнению с предыдущими днями.

В среднем пользователи таких сервисов тратят на онлайн-знакомства и общение 23 минуты в день. Больше всего — 27 минут — в Чукотском автономном округе, в Краснодарском крае — 26 минут.

Чаще всего знакомятся онлайн в Москве и Московской области, чуть менее активны жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области, далее в топе Республика Башкортостан, Новосибирская область и Краснодарский край. Меньше всего тех, кто знакомится онлайн, в Норильске, а также Чукотском АО.

Пользователи оператора могут подключить постоянно действующую безлимитную опцию на приложение Tinder, и трафик на этот сервис не будет расходовать пакет.