Провизор-технолог может зарабатывать до 65 тысяч рублей в Самаре

Ценится также опыт аудита технологической документации. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Согласно исследованию сервиса SuperJob провизор-технолог в Самаре может зарабатывать до 65 тысяч рублей. А средняя зарплата такого специалиста в городе составляет 47 тысяч рублей.

Чтобы на такой должности зарабатывать от 30 до 32 тысяч рублей в Самаре, специалист должен иметь высшее медицинское, химико-технологическое или фармацевтическое образование и иметь сертификат провизора-технолога.

Для зарплаты от 32 до 37 тысяч рублей необходимы дополнительно навыки разработки технологической документации и опыт работы от одного года. А от 37 до 50 тысяч рублей могут получать сотрудники с опытом аудита технологической документации и опытом работы от двух лет.

На самую высокую зарплату, от 50 до 65 тысяч рублей, могут рассчитывать кандидаты с опытом руководящей работы и стажем работы провизором-технологом от трех лет. Средний портрет кандидата в Самаре: 42-летняя женщина с высшим образованием и опытом работы.

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