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НовостиОбщество13 февраля 2023 12:10

В Самаре сотрудникам центра ценообразования необоснованно начисляли стимулирующие выплаты

Нарушения в ходе проверки выявила Счетная палата региона
Анастасия ФИЛАТОВА
Аудиторы потребовали устранить нарушения и привлечь к ответственности виновных

Аудиторы потребовали устранить нарушения и привлечь к ответственности виновных

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Счетная палата выявила нарушения в работе информационно-технического центра ценообразования, подконтрольного департаменту ценового и тарифного регулирования Самарской области. Как выяснилось, сотрудникам учреждения необоснованно начисляли стимулирующие выплаты.

- Выявлены факты необоснованного начисления стимулирующих выплат работникам информационно-технического центра ценообразования. Итоги проверки говорят о недостаточном контроле со стороны должностных лиц департамента за качественным планированием деятельности подведомственного учреждения, - говорится в отчете Счетной палаты Самарской области.

Аудиторы нашли недочеты и в работе самого департамента ценового и тарифного регулирования. К примеру, это отдельные нарушения при использовании средств на возмещение командировочных расходов сотрудникам ведомства.

Счетная палата внесла представление департаменту и потребовала устранить выявленные нарушения, а также привлечь к ответственности должностных лиц, которые их допустили.

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