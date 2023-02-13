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НовостиОбщество13 февраля 2023 12:21

Социальные работники ухаживают за одной тысячей пожилых жителей Самарской области

Более 500 человек получают соцобслуживание на дому
Ирина СИНЕГУБОВА
В 2023 году планируется увеличить охват проекта.

В 2023 году планируется увеличить охват проекта.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области система долговременного ухода охватила тысячу пожилых жителей в рамках нацпроекта «Демография». Об этом сообщили на сайте национальныепроекты.рф.

Из общего количества человек, нуждающихся в постороннем уходе, более 500 жителей получают соцобслуживание на дому. Социальные работники оказывают «уходовые услуги» бесплатно в удобное для жителей время.

Они занимаются кормлением, купанием, сопровождением по комнате и другим. Сотрудники системы долговременного ухода проходят специальное обучение. В 2023 году планируется увеличить охват проекта и запустить его еще в трех муниципалитетах Самарской области.

Такая возможность ухода появится еще в городских округах Новокуйбышевск и Сызрань, муниципальном районе Сызранский.

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