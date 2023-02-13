Социальные работники ухаживают за одной тысячей пожилых жителей Самарской области

В 2023 году планируется увеличить охват проекта. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области система долговременного ухода охватила тысячу пожилых жителей в рамках нацпроекта «Демография». Об этом сообщили на сайте национальныепроекты.рф.

Из общего количества человек, нуждающихся в постороннем уходе, более 500 жителей получают соцобслуживание на дому. Социальные работники оказывают «уходовые услуги» бесплатно в удобное для жителей время.

Они занимаются кормлением, купанием, сопровождением по комнате и другим. Сотрудники системы долговременного ухода проходят специальное обучение. В 2023 году планируется увеличить охват проекта и запустить его еще в трех муниципалитетах Самарской области.

Такая возможность ухода появится еще в городских округах Новокуйбышевск и Сызрань, муниципальном районе Сызранский.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.