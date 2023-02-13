Детская подписка поможет самарским родителям сохранять спокойствие

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Подписка включает в себя сервисы для определения местоположения ребенка, развивающие онлайн-курсы, музыкальное приложение, онлайн-кинотеатр KION с детским режимом и другие полезные сервисы. Она также доступна для клиентов других сотовых операторов.

С ней родители смогут узнать местоположение ребенка в реальном времени, дозвониться до него при нулевом балансе или даже, если смартфон в беззвучном режиме, получить уведомления, когда ребенок покинет дом, школу или двор, отслеживать заряд батареи и пользоваться другими полезными функциями.

Детям подписка позволит смотреть без взрослого контента и рекламы популярные мультфильмы, фильмы, аниме с любимыми героями, слушать музыкальные треки, подкасты, развивать логику и интеллект с курсами LogicLike.

Абонентам сотового оператора в подписке доступен расширенный набор сервисов: защита ребенка от спама, ограничение звонков и SMS-сообщений детей на платные короткие номера, подключения ненужных подписок, платного выхода в интернет, когда исчерпан пакет трафика. Подписчики также получат возможность безлимитно общаться в мессенджерах WhatsApp, Telegram, Discord, Snapchat, Viber и других, социальных сетях Likee, VK и Одноклассники.