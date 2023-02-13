ВТБ увеличил лимит IT-ипотеки до 30 млн рублей

Новые условия расширяют возможности IT-шников. Фото: https://ru.freepik.com/author/drazenzigic.

С 10 февраля ВТБ повышает максимальную сумму средств, доступную клиентам в рамках IT-ипотеки. Теперь при покупке недвижимости в регионах-миллионниках заемщики могут получить до 30 млн рублей, в остальных регионах присутствия банка – до 15 млн.

Кредит с увеличенной суммой в банке доступен по привычной ставке. Расширить возможности IT-специалистов удалось за счет сотрудничества с партнерами-застройщиками, которые субсидируют ставку для лимита свыше 18 млн рублей в регионах-миллионниках и 6 млн – в остальных субъектах. При этом для заемщиков банк обеспечивает единые условия на всю сумму и весь срок действия кредитного договора.

- Банк традиционно принимает активное участие в реализации программ с госсубсидированием. В начале недели мы начали работать по новым условиям IT-ипотеки, которые, по нашим прогнозам, увеличат спрос на программу примерно в два раза, а с сегодняшнего дня запускаем возможность сочетать эту льготную программу с рыночной. Решение позволит работникам сферы информационных технологий не ограничиваться суммой кредита, установленной госпрограммой, и приобрести объект более высокого уровня или увеличенной площади. По нашей оценке, особенно востребованным продукт будет в крупных городах, где стоимость недвижимости традиционно выше, – прокомментировал заместитель начальника управления «Ипотечное кредитование» банка Вадим Пахаленко.

По условиям IT-ипотеки, сегодня оформить кредит по льготной ставке могут сотрудники компаний, аккредитованных Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ в возрасте до 50 лет включительно.

Программа также устанавливает требования к уровню дохода IT-специалиста. Для заемщиков, работающих в регионах-миллионниках, он должен быть не менее 120 тысяч рублей в месяц, в остальных населенных пунктах - 70 тысяч руб. В Москве ежемесячная зарплата клиента должна достигать как минимум 150 тысяч рублей. Минимальный первый взнос по программе - не менее 15% от стоимости недвижимости.