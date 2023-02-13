Власти рассказали, сколько трамваев и троллейбусов ежедневно выходят на улицы Самары

Каждый день на линию выпускают более 200 единиц электротранспорта Фото: администрация Самары

Стало известно, сколько трамваев и троллейбусов ежедневно выходят на улицы Самары. О количестве электротранспорта, выпускаемого на линию, рассказал директор МП «ТТУ» Михаил Ефремов.

— Ежедневно на улицы Самары выходят до 140 трамвайных поездов и около 90 троллейбусов. Есть отдельные вопросы, связанные с нехваткой персонала, — из-за ОРЗ у водителей и кондукторов. Поэтому продолжается проведение прививочной кампании, — отметил глава муниципального предприятия.

Напомним, в 2023 году в Самаре должен пополниться парк общественного транспорта. В первом квартале выйдет в рейс электробус. Его планируют запустить по маршруту № 108 «Губернский рынок — Южный город». До 1 июля в город прибудут 12 новых трамвайных вагонов. Кроме того, по словам замглавы департамента транспорта Самары Юрия Тапилина, отправлена заявка на получение еще 34 трамвайных вагонов. Этот вопрос сейчас рассматривается на уровне правительства РФ.

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