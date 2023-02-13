ВТБ запустил переводы в юанях в России

Перевод можно сделать буквально в несколько кликов. Фото: https://ru.freepik.com/author/katemangostar.

Чтобы осуществить перевод, необходимо предварительно открыть текущий счет в китайских юанях, купив валюту в мобильном приложении, интернет-банке или через брокерский счет. Далее в разделе «Платежи» указать счет списания, ввести сумму и код российского банка, указать наименование получателя, счет получателя, адрес и осуществить перевод. Кроме того, клиенты могут открыть счет, пополнить его и перевести средства, обратившись непосредственно в офис банка. Сервис доступен при осуществлении переводов на счета во все ключевые российские банки.

Максимальная сумма операций в сутки в - 20 млн рублей (эквивалент в юанях), в месяц – совокупно не более 1 млн в долларовом эквиваленте. Аналогичный лимит действует при совершении перевода в отделении банка. Комиссия в обоих случаях составляет 1% от суммы перевода, но не менее 15 и не более 200 юаней.

- Сегодня мы наблюдаем устойчивый тренд на дедолларизацию как глобальных экономических процессов, так и повседневных расчетов среди населения. Теперь клиенты банка могут купить валюту по выгодному курсу и пополнить валютные счета или вклады в юанях, открытые в других банках. Внедрение переводов в юанях внутри России дает новые возможности в этом направлении. Мы прогнозируем, что объем подобных переводов превысит 100 млн в рублевом эквиваленте ежемесячно, - отмечает начальник управления «Переводы» ВТБ Алексей Хранилов.