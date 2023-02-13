В Самаре взяли под охрану дом почетного гражданина города Жоголева

Предметом охраны является само здание и его архитектурные особенности. Фото: культурное наследие Самарской области

В Самаре утвердили предмет охраны объекта культурного наследия «Дом личного почетного гражданина города Самары А. Г. Жоголева». Соответствующий приказ опубликовали на сайте правительства Самарской области 9 февраля.

Здание, которые управление госохраны объектов культурного наследия региона взяло под охрану, находится на улице Куйбышева, 110А. Предметом охраны является само здание и его архитектурные особенности.

Внешний архитектурный облик выполнен в стиле эклектика. Теперь в течение недели управление госохраны объектов культурного наследия региона должно будет внести необходимую информацию в учетную документацию.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.