Ежедневная посещаемость ВТБ Онлайн выросла на треть

81% вкладов в банке в январе было открыто онлайн. Фото: https://ru.freepik.com/author/jannoon028.

В январе посещаемость мобильной версии ВТБ Онлайн выросла в среднем до 9 млн раз в сутки. Это на треть выше значений, чем год назад. Рекордное для банка количество сессий зафиксировано 31 января - более 10,6 млн.

Клиенты сегодня активно прибегают к использованию дистанционных каналов – на сегодняшний день доля пользователей интернет-банка превышает 72%. За прошлый год она увеличилась более чем на 10%. Свыше 12 млн пользователей совершают повседневные операции, оформляют продукты банка и управляют своими данными.

Активнее всего дистанционные каналы используются для размещения сбережений: в январе открыли онлайн более 81% вкладов и накопительных счетов. На втором месте – потребительские кредиты, онлайн-доля которых достигла 50%. Кроме того, каждый второй пользователь удаленно оплачивает ЖКУ и услуги связи.

Банк запустил новое мобильное приложение в 2020 году. Помимо финансовых услуг в приложении доступны небанковские сервисы, в том числе «Мой авто», «Для дома», сервисы для самозанятых. Банк продолжает расширять число опций для обеспечения безопасности пользователей, включая возможность самостоятельно настраивать лимиты операций, посмотреть подключенные устройства, заблокировать карту или учетную запись при подозрении на мошеннические действия, подключить определитель номера.