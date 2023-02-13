Эксперты рассказали, как перенести транспортные льготы на Карту жителя Фото: Ольга НОВИКОВА

Самарцам рассказали, как перенести транспортные льготы на Карту жителя.

- Проект «Карта жителя Самарской области» реализуется в регионе с 2021 года, и этот удобный инструмент уже завоевал популярность, - отметил заместитель председателя правительства – руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков. – Однако параллельно действует и социальная карта с возможностью льготного проезда. Чтобы уйти от множества карт с похожим функционалом, было принято решение заменить соцкарты на Карты жителя, которые предоставят самарцам массу дополнительных возможностей.

Заменить социальную карту на Карту жителя можно до конца 2023 года, однако эксперты советуют не затягивать с этим, чтобы не создавать очередей в последние недели года.

- Чтобы заменить одну карту на другую, достаточно обратиться в один из банков-участников проекта, либо подать заявку через портал https://card.samregion.ru , - отметил Константин Пресняков. – При этом нужно указать, что вы являетесь льготником. Льготное транспортное приложение закачается на вашу новую Карту жителя автоматически. Если же вы до этого не являлись держателем социальной карты, вам нужно предварительно обратиться в отделение соцзащиты и подтвердить свое право на льготу.

Сейчас в Самарской области подано уже более 50 тысяч заявок на выпуск Карты жителя.