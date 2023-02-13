Самарский облсуд оставил сына экс-главы регуправления Ростехнадзора в колонии

Зольникову-младшему не удалось выйти по УДО, как его отцу Фото: Альберт ДЗЕНЬ

В понедельник, 13 февраля 2023 года, Самарский областной суд вынес решение по жалобе Андрея Зольникова. Сын бывшего руководителя регуправления Ростехнадзора, осужденный за убийство в составе ОПГ «Штаб», просил выпустить его на волю. Однако он получил отказ в условно-досрочном освобождении.

— Судебный акт оставлен без изменения, — говорится на сайте Самарского облсуда.

Напомним, Андрей Зольников считался теневым директором ООО «НПФ «Промэкспертиза». В 1999 году его отец — Юрий Зольников — создал ОПГ «Штаб», и он вошел в ее состав. Также участниками банды считались директор самарского филиала ОАО «Оргэнергонефть» Игорь Власов и еще пять человек.

Целью «Штаба» был захват рынка промышленной экспертизы Самарской области. Банде приписывают убийство директора ООО «СамараКонтрольСервис» Владимира Хохлова и покушение на жизнь Игоря Кузнецова, которого должны были перевести в региональный Ростехнадзор.

В 2009 году суд приговорил 59-летнего Юрия Зольникова к 19 годам колонии строгого режима, а его сына — к 21 году. В дальнейшем Верховный суд РФ уменьшил им сроки до 16 и 17 лет соответственно.

Недавно стало известно, что Зольникова-старшего, которому оставалось отбыть чуть более 10 месяцев, решили отпустить по УДО. По данным Самарского областного суда, этому было несколько причин. Среди них: преклонный возраст, наличие тяжелого неизлечимого заболевания, а также 54 поощрения, полученные в ходе отбывания наказания.

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