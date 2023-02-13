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НовостиЗдоровье13 февраля 2023 14:19

Наибольшее количество заболевших COVID-19 оказалось 13 февраля в Тольятти

Самара не сильно отстает от лидера
Ирина СИНЕГУБОВА
За сутки было проведено 3360 лабораторных исследований на КВИ.

За сутки было проведено 3360 лабораторных исследований на КВИ.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 13 февраля 2023 года, наибольшее число заболевших коронавирусом было выявлено в Тольятти. Всего за сутки подтвердили 695 случаев COVID-19. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

Так, 295 заболевших оказалось в г. Тольятти, 293 в г. Самара, 48 в г. Новокуйбышевск, 37 в г. Сызрань, 10 в Волжском районе, 8 в г. Октябрьск, 2 в Кошкинском районе, по 1 в Сызранском и в Шигонском районах.

За сутки было проведено 3360 лабораторных исследований на КВИ, 601 человек обследован с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ, 94 человека выявили при профилактическом обследовании без клинических проявлений.

Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 503 132 случая коронавируса. Скончалось 8 228 человек (нарастающим итогом), в том числе один за сутки.

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