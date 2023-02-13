Количество аварий на обновленных объектах должна снизиться в 2,5 раза. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Дмитрий Азаров утвердил программу модернизации инфраструктуры ЖКХ Самарской области на 2023 – 2027 годы. Она предполагает ремонт 17 объектов, замену 572 км инженерных сетей, снижение аварийности.

Программа предусматривает 8 мероприятий капитального ремонта объектов водоснабжения, 8 – по теплоснабжению, 1 – по водоотведению. Модернизация 17 объектов ЖКХ позволит к 2027 году улучшить качество предоставления коммунальных услуг для более чем 79 тысяч жителей Самарской области.

Количество аварий на обновленных объектах должна снизиться в 2,5 раза. Общий объем финансирования составляет 5 миллиардов 157 миллионов рублей. На этот год уже предусмотрен 1 миллиард 183 миллиона рублей.

— Мы должны принять все усилия для того, чтобы выполнить досрочно обязательства 2023 года и претендовать на дополнительные средства. Нам нужно справиться с задачей раньше намеченных сроков, — подчеркнул губернатор Дмитрий Азаров.

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