В Самарской области женщина за избиение ударила ножом в живот своего гражданского супруга

Сожительнице стало обидно, что гражданский супруг избил ее. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Чапаевске местная жительница решила отомстить гражданскому супругу за избиение и ударила его ножом в живот, из-за чего мужчине был причинен тяжкий вред здоровью.

— В августе 2022 года в ходе распития алкоголя между женщиной и ее сожителем произошел конфликт. Возникла перепалка, мужчина сбил ее с ног и несколько раз ударил по различным частям тела, — рассказали в прокуратуре Самарской области.

После конфликта гражданские супруги успокоились и пошли на кухню, где мужчина продолжал выпивать, а женщина стала резать салат. Сожительнице стало обидно, что гражданский супруг избил ее, и она ударила его ножом в живот.

Как отметили в пресс-службе прокуратуры, суд учел, что изначально гражданский муж избил женщину, и это послужило поводом к совершению преступления. В результате женщину лишили свободы на 1 год 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

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