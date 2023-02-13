Стало известно, что иски удовлетворили только частично. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Суд отклонил требование прокуратуры уволить главу департамента транспорта Самары Сергея Маркина. Об этом сообщает 63.ру со ссылкой на городскую администрацию.

Разбирательство продолжается после поездки самарских чиновников в Дубай. В прокуратуре засомневались, что целью обучения было обучение, а не туризм. Они полагают, что после возвращения в Самару сотрудники мэрии незаконно возместили себе из бюджета от 70 до 110 тысяч рублей.

В суд были направлены два иска с требованием вернуть в бюджет необоснованно перечисленные деньги. Стало известно, что их удовлетворили только частично. Так, суд отклонил требование уволить руководителя дептранса и вернуть якобы необоснованно полученные 70 тысяч рублей.

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