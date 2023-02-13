В Самарской области питьевой водой обеспечат еще 65 тысяч жителей к концу 2023 года

Губернатор Дмитрий Азаров поручил ускорить темпы работ. Фото: правительство Самарской области

В Самарской области введут в строй новые очистные сооружения, благодаря которым у 65 тысяч жителей региона к концу 2023 года появится чистая питьевая вода. Это стало известно на совещании под руководством губернатора Дмитрия Азарова.

До конца этого года в эксплуатацию запустят еще 8 объектов водоснабжения в Большеглушицком, Кошкинском, Красноярском, Камышлинском, Елховском, Безенчукском районах, а также в Отрадном и Нефтегорске. Благодаря этому еще 65 тысяч жителей области будут обеспечены качественной питьевой водой.

В 2024 году будет введен в эксплуатацию крупный объект водоснабжения для 117 тысяч жителей Куйбышевский района Самары и микрорайона «Южный город». Таким образом, к 2025 году качественная вода будет у более 203 тысяч жителей.

Помимо этого, обсуждалась программа «Оздоровление Волги». Уже запущены 7 объектов водоотведения в Сызрани, 2 в Жигулевске, Октябрьске, Самаре, Отрадном и Похвистнево. Это позволило сократить ежегодный сброс в Волгу загрязненных сточных вод в общем объеме 58 миллионов кубометров ежегодно.

В 2023 году начнется строительство 11 объектов водоотведения, из них два – в Безенчуке и Приволжье. Губернатор Дмитрий Азаров поручил ускорить темпы работ, чтобы ввести очистные сооружения не в конце 2024 года, а гораздо раньше.

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