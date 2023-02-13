Врачи рассказали жителям Самарской области о пользе фруктов и овощей

Врачи рекомендуют выстраивать свой рацион с обязательным включением в него овощей и фруктов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Овощи и фрукты являются важной частью рациона. Об их пользе рассказали в министерстве здравоохранения Самарской области.

Врачи напоминают, что овощи и фрукты являются источником витаминов, углеводов, органических кислот и минеральных веществ. Употреблять их необходимо в достаточном количестве для многоплановой пользы.

Тогда увеличится продолжительность жизни, снизится риск онкологических заболеваний, ожирения и развития диабета, улучится состояние кишечника и иммунитет. Помимо всего перечисленного, овощи и фрукты способствуют росту и развитию детей, сохранению психического здоровья и здоровья сердца.

В связи с этим, врачи рекомендуют выстраивать свой рацион с обязательным включением в него овощей и фруктов.

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