Планы реализации национальных проектов обсудили в администрации Самары

Также планируется капитальный ремонт спортивных учреждений. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник, 13 февраля, в администрации Самары обсудили планы реализации национальных проектов.

Так, в рамках нацпроекта «Культура» запланировано техническое оснащение самарских музеев и театров. Новое оборудование приобретут для музея им. Горького, музея Рязанова, театров «Самарская площадь» и «Камерная сцена».

В 2023-2024 годах реконструируют здание на Чернореченской, 15 для театра «Мастерская». Вблизи благоустроят бульвар и отремонтируют дороги. В этом году в рамках проекта «Спорт – норма жизни» пройдут уже традиционные соревнования «Лето с футбольным мячом», ночной забег «Огни Самары».

Также планируется капитальный ремонт спортивных учреждений, приобретение оборудования, экипировки и инвентаря. В этом году должны ввести в эксплуатацию бассейн в Куйбышевском районе.

Обсудили на совещании и реализацию проекта «Карта жителя Самарской области». Сейчас идет поэтапный вывод из обращения социальных транспортных карт и замена их на карты жителя.

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