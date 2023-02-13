В Самаре почтальон похитила перечисленную ветерану труда компенсацию за услуги ЖКХ

В настоящий момент возбуждено уголовное дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Куйбышевском районе Самары сотрудница почты похитила компенсацию за услуги ЖКХ, перечисленную ветерану труда. Теперь по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело.

— Пенсионер обратился за помощью из-за отсутствия в 2022 году ежемесячных выплат. Денежные средства присвоила почтальон Самарского почтамта УФПС Самарской области АО «Почта России», — сообщили в прокуратуре региона.

Украденная сумма составила более двух тысяч рублей, они предназначались пожилому мужчине. В настоящий момент возбуждено уголовное дело. Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры района.

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