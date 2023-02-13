В Самаре мужчину осудили на 7,5 лет за наркотики и дачу взятки полицейскому

Мужчина попытался избежать уголовной ответственности. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре мужчину осудили на 7,5 лет за покушение на сбыт наркотиков и дачу взятки полицейскому. Приговор вынес Октябрьский районный суд города.

— В декабре 2021 года мужчина вместе с неизвестным через даркнет-рынок «Гидра» собирались сбыть на территории Самарской области мефедрон массой полтора килограмма, — сообщили в прокуратуре региона.

Однако он был задержан на месте сотрудниками правоохранительных органов. Мужчина попытался избежать привлечения к уголовной ответственности и предложил сотруднику полиции взятку в размере 5 миллионов рублей. Эта сумма относится к особо крупному размеру.

Суд признал мужчину виновным и назначил лишение свободы на 7 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал