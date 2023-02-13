Хоккейная "Лада" совершила камбэк и победила в овертайме матча с "Ермаком"

"Ладе" пришлось совершить камбэк, чтобы обыграть аутсайдера. Фото: ХК "Лада"

Хоккейная "Лада" 13 февраля 2023 года встречалась дома с "Ермаком" из Ангарска. Тольяттинцы решают задачу попадания в плей-офф, а сибиряки находятся на последнем месте в ВХЛ и привезли на берега Волги всего 14 полевых игроков.

Тем не менее после двух периодов счет был 4:1 в пользу гостей. Однако за третий период тольяттинцы сумели сравнять счет, а в овертайме добыть победу - 5:4.

- Мы решали свои задачи перед плей-офф и получили ответы на большинство вопросов, которые у нас были. Новые сочетания были, играли ребята, нечасто попадающие в состав. Если бы счет позволял, сыграли бы побольше, но мы вынуждены были перейти на игру в три пятерки, надо было спасать матч, - пояснил на пресс-конференции главный тренер "Лады" Валерий Белов.

По словам наставника команды, ряд игроков отсутствовал по болезни.

- Надеемся, до плей-офф все переболеем и подойдем в нормальном состоянии. Эпидемии нет, но проблема есть, - признал Валерий Белов.