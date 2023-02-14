В Самаре сотрудника компании осудили на 5 лет за коммерческий подкуп

Суд признал мужчину виновным и назначил лишение свободы условно. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре сотрудник фирмы получил условное лишение свободы за коммерческий подкуп. Гособвинение поддержала прокуратура Ленинского района города.

— С июля 2021 года по май 2022 года заместитель руководителя службы по охране труда и окружающей среды ООО «СпецНефтеСервис» получил деньги от подрядчика, — рассказали в прокуратуре Самарской области.

На подрядчика были возложены обязанности по утилизации производственных отходов. Сотрудник фирмы отдал 735 тысяч рублей за способствование беспрепятственному согласованию исполнительной документации.

Суд признал мужчину виновным и назначил лишение свободы условно на 5 лет с испытательным сроком три года. Приговор в законную силу пока не вступил.

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