В Самаре женщина хотела заработать, но лишилась более 2 миллионов рублей

Еще одна жительница региона стала жертвой мошенников. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре 38-летняя местная жительница, которая работает в фармацевтической компании, перевела мошенникам более 2 миллионов рублей.

— Женщине в одном из мессенджеров написал незнакомец и предложил дополнительный заработок, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Для получения прибыли, нужно было якобы вложить стартовый капитал. Женщина поверила собеседнику и выполнила все требуемые от нее действия. В результате она перевела на продиктованный счет мошенника 2 миллиона 268 тысяч рублей.

Вскоре незнакомец перестал отвечать на сообщения, самарчанка поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дело.

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