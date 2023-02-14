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НовостиОбщество14 февраля 2023 4:41

В Самаре взяли под охрану дом на Ленинской, внутри которого расположен музей археологии

Соответствующий приказ опубликовали на сайте правительства Самарской области
Ирина СИНЕГУБОВА
Предметом охраны является само двухэтажное здание, его композиционное построение и декор фасадов. Фото: Яндекс Карты

Предметом охраны является само двухэтажное здание, его композиционное построение и декор фасадов. Фото: Яндекс Карты

В Самаре утвердили предмет охраны объекта культурного наследия «Дом жилой» на улице Ленинской, 123. Соответствующий приказ опубликовали на сайте правительства Самарской области 7 февраля.

Внешний архитектурный облик здания, которое управление госохраны объектов культурного наследия региона взяло под охрану, выполнен в традициях строительства деревянных домов «под камень» с чертами эклектики и русского стиля.

Предметом охраны является само двухэтажное здание с первым кирпичным и вторым деревянным этажами, а также его композиционное построение и декор фасадов. Теперь в течение недели управление госохраны объектов культурного наследия региона должно будет внести необходимую информацию в учетную документацию.

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