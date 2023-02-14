В Самаре взяли под охрану дом на Ленинской, внутри которого расположен музей археологии

Предметом охраны является само двухэтажное здание, его композиционное построение и декор фасадов. Фото: Яндекс Карты

В Самаре утвердили предмет охраны объекта культурного наследия «Дом жилой» на улице Ленинской, 123. Соответствующий приказ опубликовали на сайте правительства Самарской области 7 февраля.

Внешний архитектурный облик здания, которое управление госохраны объектов культурного наследия региона взяло под охрану, выполнен в традициях строительства деревянных домов «под камень» с чертами эклектики и русского стиля.

Предметом охраны является само двухэтажное здание с первым кирпичным и вторым деревянным этажами, а также его композиционное построение и декор фасадов. Теперь в течение недели управление госохраны объектов культурного наследия региона должно будет внести необходимую информацию в учетную документацию.

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