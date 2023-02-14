Власти Самары хотят реконструировать дождевую канализацию в границах исторического поселения

Речь идет об исторической части Самары от улицы Полевой до реки Самара. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре планируется реконструировать сети дождевой канализации в границах исторического поселения города и построить очистные сооружения сточных вод. Об этом говорится в соответствующем распоряжении, опубликованном на сайте городской администрации.

Департаменту городского хозяйства и экологии Самары разрешили подготовить документацию по планировке территории. Проект должен быть предоставлен в департамент градостроительства в течение 12 месяцев.

Речь идет о конкретной территории, а именно об исторической части Самары от улицы Полевой до реки Самара, площадь составляет 72 га. Напомним, городу присвоили статус исторического поселения регионального значения в конце декабря 2022 года.

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