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НовостиОбщество14 февраля 2023 5:09

Власти Самары хотят реконструировать дождевую канализацию в границах исторического поселения

Также в планах построить очистные сооружения сточных вод
Ирина СИНЕГУБОВА
Речь идет об исторической части Самары от улицы Полевой до реки Самара.

Речь идет об исторической части Самары от улицы Полевой до реки Самара.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре планируется реконструировать сети дождевой канализации в границах исторического поселения города и построить очистные сооружения сточных вод. Об этом говорится в соответствующем распоряжении, опубликованном на сайте городской администрации.

Департаменту городского хозяйства и экологии Самары разрешили подготовить документацию по планировке территории. Проект должен быть предоставлен в департамент градостроительства в течение 12 месяцев.

Речь идет о конкретной территории, а именно об исторической части Самары от улицы Полевой до реки Самара, площадь составляет 72 га. Напомним, городу присвоили статус исторического поселения регионального значения в конце декабря 2022 года.

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